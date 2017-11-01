مسؤول سوكار يفصح عن حجم نقل الغاز الطبيعي إلى جورجيا وتركيا لأول أكتوبر الماضي
AzerTAg.az
٠١.١١.٢٠١٧ [١٦:٢٢]
باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج
قال علي اكبر عباسوف إن حجم نقل الغاز الطبيعي ضمن مشروع شاه دنيز 1 من خلال خط أنابيب جنوب القوقاز المسمى بباكو – تبيليسي – أرضروم يصل إلى 6.5 مليارات متر مكعب إلى جورجيا والى 48.5 مليار متر مكعب إلى تركيا.
ونقل مراسل أذرتاج عن عباسوف مستشار النائب الأول لرئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار قوله إن حجم الغاز والمكثفات المستخرجة من حقل شاه دنيز الواقع في قطاع أذربيجان من بحر الخزر منذ بدء تشغيله يبلغ 86 مليار متر مكعب من الغاز و21.5 مليون طن من المكثفات.
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