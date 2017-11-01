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    سياسة


    بوتين يشيد بأهمية اللقاء الثلاثي الروسي الإيراني الأذربيجاني

    ٠١.١١.٢٠١٧ [١٧:٣٣]

    موسكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

    أشاد رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بأهمية اللقاء الثلاثي الروسي الإيراني الأذربيجاني.

    ونقل مراسل أذرتاج عن وسائل الإعلام الروسية أن الرئيس الروسي بوتين اجتمع بنظيره الإيراني حسن روحاني على هامش زيارة لإيران.

    وأضافت أن الرئيس بوتين أعرب في اجتماع جرى في قصر سعد أباد عن شكره للجانب الإيراني على تنظيم اللقاءات الثنائية الروسية الإيرانية وكذلك الثلاثية الروسية الإيرانية الأذربيجانية مشيدا بأهميتها.

    AZERTAG.AZ :بوتين يشيد بأهمية اللقاء الثلاثي الروسي الإيراني الأذربيجاني
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