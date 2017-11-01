مدير تاناب لمراسل أذرتاج: إمداد 1240 كم من خطوط الألياف البصرية في مشروع تاناب

أنقرة، 1 نوفمبر، أذرتاج

قال سالتوك دوزيول إن طول خطوط الألياف البصرية الممتدة ضمن إنشاء مشروع خط أنابيب الغاز العابر للأناضول تاناب يبلغ حاليا 1240 كم.

وأوضح دوزيول المدير العام لمشروع تاناب لمراسل أذرتاج في تصريح خصه به أن طول خطوط الألياف البصرية الممتدة ضمن الأعمال الرامية إلى إمداد الغاز الطبيعي إلى تركيا في المرحلة الابتدائية من المشروع في يونيو 2018م يبلغ 1240 كم ولكن طول الخطوط يزداد 3 أضعاف بسبب إمداد 3 خطوط للألياف البصرية ما يفيد أن طول الخطوط المذكورة تصل إلى 3720 كم إجماليا.

وأضاف دوزيول أن جميع الأعمال في المرحلة الابتدائية من المشروع مستكملة وفي المرحلة الأولى التي تتضمن نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا من خلال أراضي تركيا في نهاية 2019م تم حفر 99 في المائة من الخنادق لخط الأنابيب مع صف 428 كم من الأنابيب بجانبها وتم لحام 370 كم من الأنابيب عموما.

يذكر أن مشروع تاناب الهادف إلى نقل غاز أذربيجان المستخرج من حقل شاه دنيز 2 الواقع في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر إلى تركيا ومن البلد الشقيق إلى أوروبا جزء مركب من مشروع ممر الجنوب للغاز حيث سيتم ربط تاناب بخط أنابيب جنوب القوقاز عند الحدود التركية الجورجية وفي الحدود التركية اليونانية بخط أنابيب الغاز تاب. ومن المخطط تشغيل قسم المشروع تاناب البالغ طوله 1850 كم الممتد إلى مدينة اسكي شهر التركية في أواسط عام 2018م. ومن المتوقع أنّ تشكل كلفة شركات أذربيجان المشاركة في المشروع 6.2 مليارات دولار عموما إلى عام 2020م.

وطول خط الأنابيب قسمه الممتد بين جورجيا وحدود تركيا ومدينة اسكي شهر التركية بقطر 56 بوصة 1350 كم وقسمه الممتد بين مدينة اسكي شهر وحدود تركيا واليونان بقطر 48 بوصة 480 كم. كما أنّ مشروع تاناب عبارة عن قسم يمر من خلال البحر على طول 18 كم بقطر 2*36 بوصة. وتم استكمال المرحلة الأولى من إنشاء تاناب وتجري حاليا أعمال إنشاء المرحلة الثانية. وقدرة تمرير الخط الابتدائية 16 مليار م3 مع إمكانية زيادة هذه الطاقة في المستقبل المنظور إلى 31 مليار م3 سنويا.

وتوزع اسهر تاناب حاليا على شركة ممر الجنوب للغاز 58 في المائة وبوتاش 30 في المائة وبي بي 12 في المائة.