البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 2 نوفمبر تشرين الثاني
AzerTAg.az
٠١.١١.٢٠١٧ [١٧:٤٧]
باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ 2 نوفمبر تشرين الثاني.
وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7003 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من ثاني نوفمبر.
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