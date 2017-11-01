الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشيد بإعارة أذربيجان اهتماما خاصا بمشكلات العالم الإسلامي

باكو، 1 نوفمبر، أذرتاج

التقى رئيس اللجنة الحكومية لشؤون المؤسسات الدينية مبارز قربانلي بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في 1 نوفمبر تشرين الثاني في جدة.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان اللجنة الحكومية أن الاجتماع شهد التأكيد على تمتع العلاقات بين أذربيجان ومنظمة التعاون الإسلامي بالمستوى العالي وتبادل الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك وعلى مقدمها آفاق توسيع العلاقات.

ونقل قربانوف تحيات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن احمد العثيمين مبلغا أن أذربيجان يدافع دائما عن مصالحه وحضارة وثقافة الإسلام والمصالح المشتركة للعالم الإسلامي لدى المحافل الدولية والمنظمات العالمية التي هو عضو فيها.

وقدم رئيس اللجنة معلومات حول علاقات الدولة والدين في أذربيجان مفيدا أن منتسبي جميع الأديان يعيشون في البلد في الامن والأمان والسلام.

وتذكر الأمين العام العثيمين زيارته أذربيجان واجتماعه بالرئيس إلهام علييف. واكد الأمين العام للمنظمة مرة أخرى على الموقف غير المتغير والذي لا لبس ولا مواربة فيه من نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان مبلغا أن المنظمة كانت وما تبرح تدعم أذربيجان موقفه المحق.

وتبادل الجانبان في الاجتماع الآراء حول مشاكل العالم الإسلامي معبرين عن القلق بتزايد ميول ونزعات كراهية الإسلام في العالم مشددين على ضرورة توحد وتضامن جميع البلاد المسلمة من اجل التصدي لهذه التهديدات.