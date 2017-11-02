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    سياسة


    الاحتلال الأرمني يخل بوقف إطلاق النار 62 مرة

    ٠٢.١١.٢٠١٧ [١١:١٠]

    باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

    اخلت قوات الاحتلال الأرميني بنظام وقف إطلاق النار 62 مرة خلال اليوم من مختلف اتجاهات خط التماس.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن قوات الاحتلال الأرميني اطلقت النيران من مواقعها في قرى بردافان ودوفيخ وباركاماوان بمحافظة نويمبريان الارمينية ومرتفعات محافظة ايجيفان الارمينية على مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرى كمرلي وقايماقلي وجعفرلي وبالا جعفرلي محافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها في قرى نركين كارميراغبور وموسسغيخ وشيناري وأيجيدزور ومرتفعات محافظة برد الارمينية على قرى علي بايلي واسريك جيرداخان واق بولاق وموجوقلو محافظة طاووس الأذربيجانية ومن مواقعها في مرتفعات محافظة كراسنوسيلسك الارمينية على مواقع الدفاع الأذربيجاني في مرتفعات محافظة جدابيك.

    كما تعرضت مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة على الأراضي المحتلة الأذربيجانية قرى ومرتفعات جويارخ وياريمجا محافظة تارتار وباش قروند وعابدينلي وقراقاشلي ويوسف جانلي ومرزيلي محافظة اغدام وكوروباتكينو محافظة خوجاوند وأشاغي اويس علي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقراخانبايلي وأشاغي سيد احمدلي وغورغان وكردلر وهوراديز محافظة فضولي ونوزگار محافظة جبرائيل لفترات متفرقة.

    AZERTAG.AZ :الاحتلال الأرمني يخل بوقف إطلاق النار 62 مرة
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