دوري الدرجة الأولى: جدول الجولة الـ 6

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

أعلن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عن جدول الجولة السادسة مع أسماء طواقم التحكيم لمبارياتها التي تنظم خلال اليومين 2-3 نوفمبر.

وابلغ مراسل أذرتاج أن جميع مباريات الجولة تنطلق في نفس الساعة 15.00.

وأوضح أن الجولة تنطلق بمباراة تنظم في محافظة إيميشلي بين نادي المحافظة ميل موغان وزاقاتالا على ملعب حيدر علييف بقيادة الحكم رجبوف.

وتستمر الجولة نفس اليوم بمباراتين حيث يضيف شوالان منافسه قراداغ لوكباتان بإدارة الحكم أقايف فيما يحل صباح ضيفا على طوران طاووس على ملعب طاووس المركزي بقيادة الحكم حسنوف.

وتنتهي الجولة في 3 نوفمبر الجمعة بمباراتين يحل في إحداهما بناء ضيفا على خزر بقيادة الحكم باشايف بملعب اذال ارينا في العاصمة باكو والجيش الرياضي على أقصو بإدارة الحكم محمدوف في إستاد مدينة أقصو المركزي.