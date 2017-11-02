المدون العربي أبو نجم: باكو اصبحت وجهة تسوق رائعة

باكو، 2 نوفمبر (أذرتاج).

قال أنور عبدالله أبو نجم المدون والخبير السياحي وعضو مؤسس في مجموعة KonozSea7a كنوز السياحة (المتخصصة في تقديم نصائح وإستشارات سياحية إستثنائية ، والكتابة عن تجارب السفر بشكل مستمر ومتجدد) في حديثه مع موقع مهرجان باكو للتسوق ان مهرجان باكو للتسوق في دورته الثانية حدث موسمي فريد من نوعه، إن هذا المهرجان قد أكد على نهوض السياحة في جمهورية اذربيجان وتطورها بشكل ملحوظ وفي زمن قياسي. أصبح مهرجان باكو للتسوق منافسا قويا للعديد من مهرجانات التسوق حول العالم.

وأضاف الخبير السياحي ان هناك خصومات حقيقة وعروض يومية استقطبت أنظار السياح وجعلت من باكو وجهة تسوق رائعة تجمع الشرق بالغرب.

كما زاد المدون ان المهرجان في دورته الثانية بات اكثر تنظيما وتنسيقا من الدورة الاولى وزادت اعداد المشاركين فيه والرعاة له. كذلك اعلاميا اخذ حيّز اكبر في جميع وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف المحليه ووكالات الأنباء العالمية، مما يدل على نجاح المهرجان داخليا وخارجياً.

وأعرب المدون العربي أبو نجم عن ثقته في ان تشهد المهرجانات القادمة عروضا سياحية متنوعة للسفر والتسوق برعاية الطيران الاذربيجاني ووبالتنسيق مع وزارة الثقافة والسياحة في اذربيجان.

يجب الذكر ان أنور عبد الله أبو نجم مدير صفحة "أذربيجان بعيون عربية " في تويتر، التي يتجاوز عدد مشاركيه 14 ألف مشارك الى جانب صفحات تحت هذا الاسم في شبكات تلغرام ويوتيوب وغيرها وكذلك عضو مؤسس في مجموعة كنوز السياحة التي تملك صفحة اخرى في توتير تحت اسم "تركيا بعيون عربية" يصل عدد مشاركيها الى 158 الف مشارك.