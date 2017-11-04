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    أمن الدولة يقبض على شخص مدان بخيانة الدولة

    ٠٤.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٣٠]

    باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

    نتيجة التحقيقات الجارية لدى جهاز امن الدولة تم القبض على المواطن المدعو مير يوسف مير محمود سلطانوف المتهم بخيانة الدولة بالتجسس مقابل مصالح مالية من خلال أخذ مواطني جمهورية أذربيجان إلى الخارج لربطهم بموظفي أجهزة الخدمات الخاصة لدولة أجنبية.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان امن الدولة أن المواطن المذكور مدان بمادة القانون الجنائي الأذربيجاني رقم 274 خيانة الدولة مع حبسه على ذمة التحقيق بقرار قضائي.

    وتستمر التحقيقات حاليا.

    AZERTAG.AZ :أمن الدولة يقبض على شخص مدان بخيانة الدولة
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