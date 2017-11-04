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    دوري الممتاز: غابالا – صبائل 3-1

    ٠٤.١١.٢٠١٧ [١٩:١٠]

    باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

    حل صبائل ضيفا على غابالا في مباراة افتتاحية للجولة الحادية عشرة من دوري الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم اليوم 4 نوفمبر.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الشوط الأول انتهى بتفوق صاحب الأرض بهدفين نظيفين سجلهما كونه في د15 ودابو في د28.

    وأضاف أن الشوط الثاني جرى في جو من الهجمات المتبادلة إلى أن ضاعف دابو الحساب في د83 تاركا للضيف صبائل تسجيل هدف حفظ ماء الوجه بعد أربعة دقائق عن طريق يعقوبلو.

    AZERTAG.AZ :دوري الممتاز: غابالا – صبائل 3-1
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