مراسل أذرتاج: أول قطار شحن على خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص يصل إلى المحطة الأخيرة بنجاح

باكو، 4 نوفمبر، أذرتاج

وابلغ مراسل أذرتاج أن أول قطار شحن على خط سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص قد وصل إلى محطة مدينة مرسين التركية محطة الوصول النهائية في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وأضاف القطار الذي نقل حمولة 600 طن من القمح على 30 حاوية قطع المسافة من قارص إلى مرسين خلال مدة تقرب من 30 ساعة.