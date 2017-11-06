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    وقار بايراموف: مهرجان التسوق له تأثير إيجابي على اقتصاد البلد

    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٦]

    باكو، 6 نوفمبر (أذرتاج).

    قال الخبير الاقتصادي وقار بايراموف في حديثه مع موقع مهرجان باكو للتسوق ان هذا المهرجان سيكون له تأثير إيجابي على اقتصاد البلد مشيرا الى ان هذا ضروري من حيث جذب الاستثمار الى البلد وبالتالي توسيع التبادل في قطاع الخدمات والقطاعات الاخرى داخل البلد.

    وأضاف الخبير الاقتصادي ان تنظيم مهرجانات التسوق تجربة مطبقة في بلدان مجلس التعاون الخليجي العربي، كذلك في البلدان المتطورة. الى جانب ذلك، لمهرجان التسوق أثر إيجابي في استقطاب الاستثمارات ودعم نشاطات ريادة الاعمال.

    وزاد بايراموف ان مهرجان التسوق أحد الأدوات المستخدمة لتطوير القطاع السياحي. كما ان دور المهرجانات في ترويج القطاع السياحي.

    تبرز اهمية تنظيم مهرجانات التسوق لجلب السياح، لاسيما في مرحلة ما بعد عهد النفط وتنويع اقتصاد ما بعد النفط. ان مهرجان التسوق سيؤدي الى زيادة حصة السياحة في الناتج المحلي الاجمالي وكذلك توسيع التبادل في قطاع الخدمات وغيره من القطاعات وجلب الاموال الى البلد.

    كما يجب تعريف العلامة التجارية "صنع في أذربيجان". الى جانب ذلك، ثمة حاجة الى تنظيم مهرجانات التسوق لدعم ريادة الاعمال.

    AZERTAG.AZ :وقار بايراموف: مهرجان التسوق له تأثير إيجابي على اقتصاد البلد
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