 وزير الخارجية الأذربيجاني يزور السويد حاليا

باكو، 6 نوفمبر (أذرتاج).

يقوم وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف بزيارة رسمية الى مملكة السويد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان محمدياروف سيلتقي خلال زيارة تستغرق يومين مع نظيرته السويدية مارغوت فالستورم وكبار مسئولين آخرين.

يذكر ان وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستورم كانت قد زارت اذربيجان في 10 فبراير للعام الماضي.