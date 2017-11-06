    • / سياسة

    سياسة


    الاحتلال الأرميني ما يبرح يخل بالهدنة بالأسلحة الثقيلة

    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١١:١٥‎]

    باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

    أخلت قوات الاحتلال الأرميني بنظام وقف إطلاق النار 127 مرة خلال اليوم من مختلف اتجاهات خط التماس باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن قوات الاحتلال الأرميني اطلقت النيران من مواقعها في مرتفعات محافظة نويمبريان الأرمينية وقرية باراواكار محافظة ايجيفان الأرمينية على مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرى كمرلي وقايماقلي وبالا جعفرلي محافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها في قرية موسسغيخ محافظة برد الأرمينية على قريتي علي بيكلي واغدام محافظة طاووس الأذربيجانية ومن مواقعها في مرتفعات محافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الدفاع الأذربيجاني في مرتفعات محافظة جدابيك.

    كما تعرضت مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة على الأراضي المحتلة الأذربيجانية قرى ومرتفعات تقيبيكلي وشيخلر وباش قروند وجواهرلي وقراقاشلي وساريجالي ويوسف جانلي ومرزيلي محافظة أغدام وقراخانبيكلي وأشاغي سيد احمدلي وغورغان وكردلر محافظة فضولي ونوزگار محافظة جبرائيل لفترات متفرقة.

    AZERTAG.AZ :الاحتلال الأرميني ما يبرح يخل بالهدنة بالأسلحة الثقيلة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.١١.٢٠١٧ [١٠:٣٦]
    الاحتلال الأرمني يخل بوقف إطلاق النار 119 مرة بالأسلحة الثقيلة
    ٠٢.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٦]
    وزير الدفاع يبحث الوضع الراهن في خط التماس مع مبعوث رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
    ٠٢.١١.٢٠١٧ [١٧:٣٦]
    الدفاع الأذربيجاني يرد ردودا فورية على استفزاز الاحتلال الأرميني عند الحدود الدولية
    ٠٢.١١.٢٠١٧ [١١:١٠]
    الاحتلال الأرمني يخل بوقف إطلاق النار 62 مرة
    الاحتلال الأرميني ما يبرح يخل بالهدنة بالأسلحة الثقيلة