الاحتلال الأرميني ما يبرح يخل بالهدنة بالأسلحة الثقيلة

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

أخلت قوات الاحتلال الأرميني بنظام وقف إطلاق النار 127 مرة خلال اليوم من مختلف اتجاهات خط التماس باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن قوات الاحتلال الأرميني اطلقت النيران من مواقعها في مرتفعات محافظة نويمبريان الأرمينية وقرية باراواكار محافظة ايجيفان الأرمينية على مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرى كمرلي وقايماقلي وبالا جعفرلي محافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها في قرية موسسغيخ محافظة برد الأرمينية على قريتي علي بيكلي واغدام محافظة طاووس الأذربيجانية ومن مواقعها في مرتفعات محافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الدفاع الأذربيجاني في مرتفعات محافظة جدابيك.

كما تعرضت مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة على الأراضي المحتلة الأذربيجانية قرى ومرتفعات تقيبيكلي وشيخلر وباش قروند وجواهرلي وقراقاشلي وساريجالي ويوسف جانلي ومرزيلي محافظة أغدام وقراخانبيكلي وأشاغي سيد احمدلي وغورغان وكردلر محافظة فضولي ونوزگار محافظة جبرائيل لفترات متفرقة.