دوري الممتاز: سومغايت – كشله 3-1

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

شهد مشجعون وهواة كرة القدم مباراة مستغربة جرت بين سومغايت وكشله ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري توباز الممتاز الأذربيجاني لكرة القدم حيث سجل كشله ثلاثة اهداف مقابل واحد ضيفا على سومغايت الذي فاز المباراة بالحساب العكسي.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب كابيتال بنك ارينا في مدينة سومغايت فتح الحساب فيها سيلفا في د30 مرماه فيما رد عليه كشله بواسطة حاجييف في د45. وفي الشوط الثاني سجل يونانوف هدفا في د52 ليقدم سومغايت امام كشله بينما "أهدى" أدريان للنادي المنافس هدفا ثالثا في د71.