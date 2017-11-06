دوري الممتاز: كبز – قراباغ 0-2

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

تمكن قراباغ الأغدامي من تحقيق فوز غال ضيفا على كبز الكنجوي أحظى أندية كرة قدم أذربيجان من حيث كثرة الجماهير المتدفقين إلى ملعب كنجة المركزي في مباريات النادي بهدفين مقابل لا شيء.

وأوضح مراسل أذرتاج أن هدفي قراباغ سجلهما يونسزاده في د41 وماديرا في د43 من المباراة المقامة على ملعب كنجة المركزي بقيادة الحكم حسنوف.