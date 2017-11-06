    • / رياضة

    رياضة


    دوري الممتاز: كبز – قراباغ 0-2

    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١٢:٠٠]

    باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

    تمكن قراباغ الأغدامي من تحقيق فوز غال ضيفا على كبز الكنجوي أحظى أندية كرة قدم أذربيجان من حيث كثرة الجماهير المتدفقين إلى ملعب كنجة المركزي في مباريات النادي بهدفين مقابل لا شيء.

    وأوضح مراسل أذرتاج أن هدفي قراباغ سجلهما يونسزاده في د41 وماديرا في د43 من المباراة المقامة على ملعب كنجة المركزي بقيادة الحكم حسنوف.

    AZERTAG.AZ :دوري الممتاز: كبز – قراباغ 0-2
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١٦:٤٨]
    حلبة باكو تطلق عرض تذاكر الفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى للموسم القادم
    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٠٣]
    دوري الممتاز: زيرة – نفطجي 1-0
    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١١:٥‎٣]
    دوري الممتاز: سومغايت – كشله 3-1
    ٠٤.١١.٢٠١٧ [١٩:١٠]
    دوري الممتاز: غابالا – صبائل 3-1
    دوري الممتاز: كبز – قراباغ 0-2 دوري الممتاز: كبز – قراباغ 0-2