دوري الممتاز: كبز – قراباغ 0-2
AzerTAg.az
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٢:٠٠]
باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج
تمكن قراباغ الأغدامي من تحقيق فوز غال ضيفا على كبز الكنجوي أحظى أندية كرة قدم أذربيجان من حيث كثرة الجماهير المتدفقين إلى ملعب كنجة المركزي في مباريات النادي بهدفين مقابل لا شيء.
وأوضح مراسل أذرتاج أن هدفي قراباغ سجلهما يونسزاده في د41 وماديرا في د43 من المباراة المقامة على ملعب كنجة المركزي بقيادة الحكم حسنوف.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٦:٤٨]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٣]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١١:٥٣]
٠٤.١١.٢٠١٧ [١٩:١٠]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٦:٢٤]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٦:٠٨]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١١:١٥]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١١:٠٥]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٨:٠٥]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٤:٠٢]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٣:١٨]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٦]
٠١.١١.٢٠١٧ [١٩:٥٢]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٦:٥١]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٢:٤٥]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٨:١٤]
٠١.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٧]
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٩:١١]
١٩.١٠.٢٠١٧ [١٧:٠١]
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٣:٥٥]
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٤]
٣١.١٠.٢٠١٧ [١٤:٥٦]
٣٠.١٠.٢٠١٧ [١٦:٣٨]
١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
٠٩.١٠.٢٠١٧ [١٨:١٠]
٣٠.٠٩.٢٠١٧ [١٧:٣١]
٣٠.٠٩.٢٠١٧ [١٧:٠٩]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٥:٣٥]
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٦:٠٥]
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٤:١٥]
٠١.١١.٢٠١٧ [١٨:٠١]
٠٤.١١.٢٠١٧ [١٥:٣٠]
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٥:٣٨]
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٤:٣٥]
٣١.١٠.٢٠١٧ [٢٠:٢٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك