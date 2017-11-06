دفع نحو 748 مليون مانات تعويضا لمودعي البنك الـ 11 المفلسة المؤمن عليهم

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

قال صندوق ضمان الودائع في بيان إنه دفع أكثر من 747 مليون و938 ألف مانات إلى يوم الثاني من نوفمبر تشرين الثاني الحالي تعويضا لمودعي البنوك الأحد عشر قيد التصفية من جانب الصندوق.

وجاء في بيان الصندوق انه بلغت المدفوعات تعويضا 3 ملايين و 550 ألف مانات لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف «يونايتد كريديت بنك» المؤمن ودائعهم موضحا أن ثلاثة ملايين و230 الف مانات منها هي الودائع المؤمن عليها بما فيها مليونين و99 الف مانات هي الودائع المعوضة حيث دفع الصندوق مليونا و837 الف مانات عموما للمودعين المؤمن عليهم ولهم عليها 262 ألف و485 مانات تعويضا غير مدفوع.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الصندوق انه دفع 24 مليونا و 191 ألف مانات لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف «بنك أوف أذربيجان» المؤمن ودائعهم و 976 ألف و 441 مانات لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف «كنجة بنك» المؤمن ودائعهم و 120 مليون و 408 الف مانات لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف «تخنيكا بنك» المؤمن 43 مليونا و 222 ألف مانات لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف «بارا بنك» المؤمن ودائعهم و 72 مليونا و 196 ألف مانات لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف «ضامن بنك» المؤمن ودائعهم و 27 مليونا و 914 ألف مانات لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف «كريدو بنك» المؤمن ودائعهم و 3 ملايين و 88 ألف مانات لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف «ديكا بنك» المؤمن ودائعهم و 14 مليونا و 352 ألف مانات لمودعي مصرف «أترا بنك» ومليونين و 4 آلاف مانات لمودعي مصرف «بنك القوقاز للتنمية» و 437 مليون و 745 ألف مانات لمن لا نقصان في وثائقهم من بين مودعي مصرف «بنك ستاندارد» المؤمن ودائعهم وذلك عبر البنوك الموكلة لهذه العمليات.