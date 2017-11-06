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    اقتصاد


    دعم ريادة العمل يعلن قبول مشاريع استثمارية في حي بيراللاهي

    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١٤:٠٢]

    باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

    أعلن الصندوق الوطني لمساعدة ريادة العمل لدى وزارة الاقتصاد الأذربيجانية عن مباشرة قبول مشاريع المجالات الأولوية لدعم ريادة العمل في حي بيراللاهي للعاصمة باكو.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الصندوق انه يرتئي من المناسب الشروع في قبول مشاريع استثمارية للتمويل بالقروض المسهلة من جانب الصندوق في بيراللاهي ضمن المجالات الأولوية المختلفة ومن بينها تمويل المشاريع الناشئة وإنشاء مؤسسات ومزارع الزيتون واللوز وإنتاج الجوارب وإعادة تدوير الحاويات البلاستيكية والبولي ايثيلين.

    يذكر أنّ الصندوق أقام منتدى عمل بحي بيراللاهي مؤخرا.

    AZERTAG.AZ :دعم ريادة العمل يعلن قبول مشاريع استثمارية في حي بيراللاهي
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