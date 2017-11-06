دوري الممتاز: زيرة – نفطجي 1-0

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

استطاع زيرة الحفاظ على هدف يتيم إلى نهاية مباراة جمعه مع غريمه نفطجي الباكوي ليضيف ثلاث نقاط أخرى إلى رصيده ختاما للجولة الحادية عشرة مساء الأمس الأحد.

وأوضح مراسل أذرتاج أن هدف زيرة اليتيم في المباراة المنظمة على إستاد مجمع زيرة الأولمبي بضاحية باكو بإدارة الحكم باشايف جاء عن طريق غادزي في د30 وباءت هجمات متكررة شنها لاعبوا نفطجي بالفشل لتتوقف مسيرة نجاحه منذ اربع جولات.