اجتماع تشاوري بمجلس الوزراء مع رؤساء وسائل الإعلام الجماهيرية

باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

عقد نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني رئيس لجنة التنسيق والتنظيم لعلاقات العمل السيد علي أحمدوف اجتماع تشاوريا مع رؤساء وسائل الإعلام الجماهيرية لدى مكتب الوزراء في السادس من نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن نائب رئيس الوزراء علي أحمدوف تحدث في الاجتماع التشاوري عن الإنجازات المحققة في اقتصاد الجمهورية المتطورة سريعا في السنوات الأخيرة مؤكدا أن خطوات قيادة البلد المتخذة لفتح فرص عمل جديدة وتطوير ريادة العمل وتنظيم علاقات العمل بشكل أكثر عصريا تعود بنتائج مثمرة.

ثم لفت علي أحمدوف إلى الدور الخاص الذي تلعبه الصحافة ووسائل الإعلام في ممارسة فعاليات توعوية تعريفية في المجتمع متطرقا إلى المهام المنوطة على وسائل الإعلام الجماهيرية بشأن هذه الفعاليات وتنظيمها وفقا لما تنص عليه خطة العمل حول التصدي للعمالة غير الرسمية في أذربيجان المصدق عليها بالقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس الأذربيجاني في التاسع من أكتوبر تشرين الأول عام ألفين وسبعة عشر الحالي.

وتبادل الأطراف الآراء تبادلا واسعا حول مسائل خطة العمل مع التقدم باقتراحات وتوصيات بصدد العمال الواجب تنفيذها.