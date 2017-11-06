سفير أذربيجان في إيران يدلي بحديث صحفي لوكالة إرنا

طهران، 6 نوفمبر، أذرتاج

قال السفير بنياد حسينوف إن العلاقات الأذربيجانية الإيرانية ما تبرح متطورة في السنوات الأربع الأخيرة حيث التقى الرئيسان خلال هذه الفترة عشر مرات منها ستة لقاءات جرت في عاصمتي البلدين علامة مهمة أخرى في الفترة المذكورة.

ونقل مراسل أذرتاج عن السفير حسينوف سفير أذربيجان لدى ايران قوله في تصريح له لوكالة إرنا الإيرانية إن توسيع علاقات التعاون في مجالات النقل والشحن والطاقة كان احد المواضيع الرئيسية المطروحة في اجتماع الرؤساء الثلاثة الأذربيجاني والإيراني والروسي الذي انعقد في أول نوفمبر في طهران لافتا إلى أن مبادر الاجتماع في هذه الصيغة هو الرئيس إلهام علييف. وابلغ أن أول مثل الاجتماعات عقد في باكو خلال أغسطس عام ألفين وستة عشر مفيدا أن الرئيس إلهام علييف اجتمع بنظيره الإيراني حسن روحاني في طهران على انفراد.

وأشار السفير حسينوف إلى أن سكة حديد أذربيجان ممددة حاليا إلى حدود ايران مع استكمال انشاء جسر سكة حديد على نهر استارا تشاي وقطعة الطريق إلى محطة في أراضي ايران قائلا إن أعمال إنشاء محطة شحن في استارا تستمر بسرعة حاليا. واكد السفير على أن تطور العلاقات الاقتصادية يعود بالنفع إلى الدولتين والشعبين.

وتناول السفير الأذربيجاني تنظيم أيام الثقافة والمعارض المتبادلة قائلا إنها تخدم للمزيد من تقريب الشعبين والتعارف عن كثب بعضهما بعضا.

وأشار السفير كذلك إلى أن الطرف الإيراني قد ألغى نظام تأشيرات الدخول من جانب واحد حيال مواطني أذربيجان عام عشرة وألفين مقابل خفض أذربيجان رسوم تأشيرة دخول مع تشكيل نظام "آصان ويزا" في العام الماضي وفقا للقرارات الجمهورية الصادرة عن الرئيس الأذربيجاني ما يمكن مواطني ايران من الحصول على تأشيرة دخول الكترونيا دون التوجه إلى بعثات دبلوماسية أذربيجاني لدى ايران.