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    الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو

    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١٦:٣٠]

    باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

    تعرف رئيس أذربيجان إلهام علييف في السادس من نوفمبر تشرين الثاني اليوم إلى عربات قديمة معاد تأهيلها بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لمترو أنفاق باكو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو
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    الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو