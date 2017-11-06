باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج تعرف رئيس أذربيجان إلهام علييف في السادس من نوفمبر تشرين الثاني اليوم إلى عربات قديمة معاد تأهيلها بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لمترو أنفاق باكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده