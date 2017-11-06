الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو
AzerTAg.az
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٦:٣٠]
باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج
تعرف رئيس أذربيجان إلهام علييف في السادس من نوفمبر تشرين الثاني اليوم إلى عربات قديمة معاد تأهيلها بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين لمترو أنفاق باكو.
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