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    حلبة باكو تطلق عرض تذاكر الفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى للموسم القادم

    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١٦:٤٨]

    باكو، 6 نوفمبر، أذرتاج

    أطلقت شركة حلبة باكو عرض تذاكر سباق السيارات الفورمولا واحد لجائزة أذربيجان الكبرى للموسم القادم في السادس من نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

    ونقل مراسل أذرتاج عن رئيسة قسم التسويق والاتصالات لحلبة باكو نگار أرباداراي قولها إن الشركة تعرض التذاكر بخصومات خلال مدة شهرين من يوم اطلاق بيعها مبلغة تخطيط الشركة حسومات خاصة لمشاهدين محليين أيضا. وأضافت أرباداراي أن عدد المشاهدين المحليين يزداد سنة لأخرى وسنقدم لهم خصومات خاصة في الموسم القادم أيضا.

    يذكر أن الشركة تعرض مدرجات خاصة ومناطق للمشاهدة قياما بسعة ثلاثين ألفا لمتابعة السباق من مختلف زوايا ومناطق الحلبة.

    AZERTAG.AZ :حلبة باكو تطلق عرض تذاكر الفورمولا وان لجائزة أذربيجان الكبرى للموسم القادم
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