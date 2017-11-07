 سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 66 دولار للبرميل

باكو، 2 نوفمبر، أذرتاج

يستمر ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني بالمصافق العالمية.

ابلغ مراسل أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 66.20 دولارا بعد ارتفاعه بقيمة 2.58 دولار.

وأضاف أن برميل البترول من نوع "لايت" يباع بقيمة 57.33 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد تراجعه قدر 0.02 دولار وأما برميل البترول من نوع "برنت" فتم بيعه بقيمة 64.24 دولار في مصفق لندن بعد هبوطه قدر 0.03 دولار.