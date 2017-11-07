باكو: انطلاق المؤتمر الدولي السنوي التاسع للمراكز الوطنية للأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي (oic-cert)

باكو، 7 نوفمبر (أذرتاج).

انطلقت اليوم في باكو أعمال المؤتمر الدولي السنوي التاسع للمراكز الوطنية للأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي (oic-cert).

ستناقش في المؤتمر المقام تحت عنوان "كشف التهديدات المستقبلية" التهديدات السيبرانية الجديدة وميول الجرائم الالكترونية الجديدة والاختراقات الإلكترونية المؤدية الى فقد المعلومات وغيرها من المواضيع.

كما يتضمن برنامج المؤتمر تدريبات الى جانب المناقشات. من المقرر ان يقام من خلال المحاكاة السيبرانية على هامش البرنامج التدريبي للمؤتمر تحليل التهديدات وتُعرض طرق الدفاع عنها.

تنظم المؤتمر الجهاز الأذربيجاني للحماية الخاصة وشركة "ديلتا تيليكوم" و"آزينفوسيج"، برعاية May Cyer Technology، و THALESو Videntifier . تقوم جامعة آدا بالدعم الأكاديمي للمؤتمر. يشارك في المؤتمر ممثلي 21 دولة عضو في منظمة التعاون الاسلامي و11 دولة غير عضوة فيها.

استهل الجنرال مُرسَل ولييف نائب رئيس الجهاز الاذربيجاني الحكومي للحماية الخاصة ورئيس وكالة الدولة الخاصة لأمن الاتصالات والمعلومات المؤتمر بكلمة تحدثت فيها عن المخاطر الكبيرة الناتجة عن الهجمات الإلكترونية في العالم حاليا. قال ان الرئيس الأذربيجاني يبدي اهتماما كبيرا لتطوير مجال الامن الإلكتروني مشيرا الى انه احد اولويات البلد. واشار الجنرال الاذربيجاني الى ان نشاط كل دولة على حدة في مكافحة التهديدات الإلكترونية غير كاف ومثمر مشيدا بالتعاون الدولي للمراكز الوطنية للأمن السيبراني والنشاط المشترك بين للمراكز الوطنية للأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي (oic-cert).

كما أعرب الجنرال الأذربيجاني عن شكره لمجلس إدارة المراكز الوطنية للأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي (oic-cert)على اختيار باكو مكانا لهذا المؤتمر.

ثم تحدث رئيس مجلس إدارة المراكز الوطنية للأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي (oic-cert)، المهندس بدر بن علي الصالحي و وجدي بن حميد القليطي، مدير إدارة تقنية المعلومات في منظمة التعاون الإسلامي وغيرهما.