باكو، 7 نوفمبر (أذرتاج). التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم أعضاء وفد يضم سفراء المهام الخاصة للشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يلتقي وفد سفراء المهام الخاصة للشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي

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