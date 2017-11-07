    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وفد سفراء المهام الخاصة للشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي

    ٠٧.١١.٢٠١٧ [١١:٣٢]

    باكو، 7 نوفمبر (أذرتاج).

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم أعضاء وفد يضم سفراء المهام الخاصة للشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يلتقي وفد سفراء المهام الخاصة للشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٧.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٠]
    الرئيس الاذربيجاني يلتقي وزير المالية الأفغاني
    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١٦:٣٠]
    الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو
    ٠٣.١١.٢٠١٧ [١٩:٥‎٦]
    قناة يورونيوز تسلط الضوء على حفل افتتاح سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص
    ٠٣.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يستقبل وفدا فرنسيا
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وفد سفراء المهام الخاصة للشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي الرئيس الأذربيجاني يلتقي وفد سفراء المهام الخاصة للشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي