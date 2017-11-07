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    الرئيس الاذربيجاني يلتقي وزير المالية الأفغاني

    ٠٧.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٠]

    باكو، 7 نوفمبر (أذرتاج).

    التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم مع وزير المالية الأفغاني أكليل أحمد حاكمي.

    AZERTAG.AZ : الرئيس الاذربيجاني يلتقي وزير المالية الأفغاني
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