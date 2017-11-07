الرئيس الاذربيجاني يلتقي وزير المالية الأفغاني
AzerTAg.az
٠٧.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٠]
باكو، 7 نوفمبر (أذرتاج).
التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم مع وزير المالية الأفغاني أكليل أحمد حاكمي.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.١١.٢٠١٧ [١١:٣٢]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٦:٣٠]
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٩:٥٦]
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٥]
٠٧.١١.٢٠١٧ [١٥:٢٤]
٠٧.١١.٢٠١٧ [١٥:٠٦]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٦:٢٤]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٦:٠٨]
٠٧.١١.٢٠١٧ [١٨:٥٩]
٠٧.١١.٢٠١٧ [١٧:٥٥]
٠٧.١١.٢٠١٧ [١٦:٥١]
٠٧.١١.٢٠١٧ [١٥:٥٠]
٠٧.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٥]
٠١.١١.٢٠١٧ [١٩:٥٢]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٦:٥١]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٨:١٤]
٠١.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٧]
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٩:١١]
١٩.١٠.٢٠١٧ [١٧:٠١]
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٣:٥٥]
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٤]
٣١.١٠.٢٠١٧ [١٤:٥٦]
٣٠.١٠.٢٠١٧ [١٦:٣٨]
١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
٠٩.١٠.٢٠١٧ [١٨:١٠]
٣٠.٠٩.٢٠١٧ [١٧:٣١]
٣٠.٠٩.٢٠١٧ [١٧:٠٩]
٠٧.١١.٢٠١٧ [١٨:٠٢]
٠٦.١١.٢٠١٧ [١٥:٣٥]
٠٣.١١.٢٠١٧ [١٦:٠٥]
٠٢.١١.٢٠١٧ [١٤:١٥]
٠٧.١١.٢٠١٧ [١٨:٥٠]
٠٧.١١.٢٠١٧ [١٨:١٩]
٠٧.١١.٢٠١٧ [١١:٢٨]
٠٤.١١.٢٠١٧ [١٥:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك