أذربيجان: تحديد سعر مرجعي للنفط في ميزانية الدولة 2018

باكو، 7 نوفمبر (أذرتاج).

قال وزير المالية سامر شريفوف ان السعر المرجعي للنفط المعتمد في ميزانية الدولة الأذربيجانية للعام القادم سيكون 45 دولار لبرميل واحد. وهذا أكثر بنسبة 12.5 في المائة اي بقيمة 5 دولار لكل برميل من السعر المرجعي المعتمد عام 2017.