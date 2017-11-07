مدريد: وفد أذربيجاني يشارك في مؤتمر دولي مكرس للتضامن الاسلامي

مدريد، 7 نوفمبر (أذرتاج).

اقيم أمس السادس من نوفمبر في العاصمة الإسبانية مدريد مؤتمر دولي في موضوع "التضامن الإسلامي واسهام حوار الأديان في تعزيز السلام والتنوع الثقافي"، ذلك في إطار "عام التضامن الإسلامي في أذربيجان" المعلن من قبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

أفادت مراسلة اذرتاج من مدريد ان الوفد الأذربيجاني يضم رئيس ادارة شئون مسلمي القوقاز الله شكور باشازاده (رئيس الوفد) و رئيس اللجنة الحكومية المعنية بالجماعات الدينية مبارز قوربانلي ونواب المجلس الوطني رفائل حسينوف وحكمت محمدوف وآبل محرموف، ورئيسي الطائفتين الدينيتين آلكساندر إشين وفلاديمير فيكيتي.

في البداية عقد مؤتمر صحفي. بعده انطلقت اعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه اللجنة الحكومية المعنية بالجماعات الدينية وادارة شئون مسلمي القوقاز ووزارة العدل الاسبانية ومؤسسة إيوسين.

وصف وزير العدل الاسباني رفائل كاتال في كلمة القاها هذا المؤتمر بالخطوة الاخرى الى تعزيز الثقة في السلام. وأشار الى أهمية المجتمعات المدنية في إحلال السلام الى جانب الحكومة والدولة.

كما تحدثت وزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جمليئيل في كلمة لها عن القيم المشتركة السامية التي تربط جميع الناس مؤكدة ان حكومة اسرائيل قدمت مساعدة بمبلغ مليون دولار لمتضرري الحرب السورية.

كما ألقى كل من أسقف مدريد ورئيس إدارة شئون مسلمي القوقاز والحاخام السيفاردي العام لاسرائيل شلومي موشيه عامار ورئيس اللجنة الحكومية المعنية بالجماعات الدينية والنائب الأذربيجاني رفائيل حسينوف كلمات تحدثوا فيها عن دور حوار الاديان في مكافحة التطرف.

في ختام المؤتمر تم التوقيع على مذكرة مشتركة بين الاديان.