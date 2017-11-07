تخطيط المراقبة الدولية في خط الجبهة
AzerTAg.az
٠٧.١١.٢٠١٧ [١٥:٢٤]
باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج
يخطط لإجراء المراقبة الدولية في جزء من خط الجبهة يمر من خلال أراضي محافظة تارتار الأذربيجانية شبه المحتلة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني الحالي وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة عن الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي ميخائل اولارو ومارتين شوستر فيما سيقوم بالمراقبة في الجانب الأرميني المحتل المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي جينادي بتريكا وأوقنين يوفيج.
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