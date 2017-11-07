لجان المجلس الوطني تناقش ميزانية 2018م

باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

تعقد لجان المجلس الوطني لشؤون السياسة والصناعة وريادة العمل والدفاع والأمن ومكافحة الفساد والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة والسياسة الزراعية والجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية اجتماعا مشتركا لمناقشة مشروع قانون في ميزانية جمهورية أذربيجان لعام 2018م.

وابلغ مراسل أذرتاج أن رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون السياسة الاقتصادية والصناعة وريادة العمل زياد صمدزاده تحدث في الاجتماع عن أهمية مشروع القانون المطروح مفيدا أن ميزانية عام 2018م أمرٌ مطروح لأوسع مناقشة نطاقا حيث أن الخطوات المتخذة من اجل تنمية اقتصاد أذربيجان لها بالغ الأهمية.

ثم تناول وزير المالية سمير شريفوف ماهية مشروع القانون مشيرا إلى أن هذا المشروع المطروح للنقاش محرر على أساس اقتصاد العالم وأذربيجان.

ويبدي نواب المجلس آراءهم حول مشروع القانون ويتقدمون باقتراحات.