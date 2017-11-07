دوري الدرجة الأولى: جدول الجولة الـ 7 مع ترتيب الأندية

باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

أعلن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عن جدول الجولة السابعة مع أسماء طواقم التحكيم لمبارياتها التي تنظم خلال اليومين 7-8 نوفمبر.

وابلغ مراسل أذرتاج أن جميع مباريات الجولة تنطلق في نفس الساعة 15.00.

وأضاف أن الجولة تنطلق بمباراتين تجمعان بين الجيش الرياضي وميل موغان على ملعب باكو التدريبي بقيادة الحكم اصغروف وبين صباح وأقصو في إستاد قصبة بناء للعاصمة بقيادة الحكم أقايف.

وزاد أن الجولة تستمر في الثامن من نوفمبر غدا بتنظيم ثلاث مباريات أخرى يحل فيها طوران طاووس ضيفا على بناء بإدارة الحكم محمدوف في ملعب قصبة بناء بينما يضيف قراداغ لوكباتان غريمه خزر بإستاد لوكباتان الأولمبي بإدارة الحكم جباروف لتختتم الجولة بمباراة تجمع بين زاقاتالا وشوالان بقيادة الحكم في ملعب زاقاتالا المركزي.

يذكر أن قراداغ لوكباتان يتصدر ترتيب الأندية برصيد 16 نقطة ويتبعه الجيش الرياضي برصيد 11 نقطة وطوران طاووس برصيد 10 نقاط ثالثا المتبع من قبل خزر رابعا 9 نقاط وبناء خامسا 8 نقاط واقصو سادسا 8 نقاط وشوالان سابعا 7 نقاط وصباح ثامنا 7 نقاط وميل موغان تاسعا 7 نقاط تاركة زاقاتالا نهاية الترتيب دون نقطة.

ويتصدر صمدوف لاعب طوران طاووس قائمة الهدافين بستة أهداف.