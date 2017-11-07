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    تراجع حجم القاعدة النقدية

    ٠٧.١١.٢٠١٧ [١٧:٥‎٥‎]

    باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

    قال البنك المركزي إن القاعدة النقدية في البلد شكل 8 مليارات و 531.6 مليون مانات لأول نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان تراجع قدر 139.6 مليون مانات قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :تراجع حجم القاعدة النقدية
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