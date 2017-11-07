وزير المالية الأفغاني يزور ضريح الزعيم العام ومقابر الشهداء

باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

زار وزير المالية الأفغاني إكليل احمد حاكمي مع الوفد المرافق له في السابع من نوفمبر تشرين الثاني اليوم ضريح الزعيم القومي للشعب الأذربيجاني حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديث ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن الوفد الأفغاني وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

كما زار الضيوف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

ثم شاهد الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.