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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ابتداء من الغد

    ٠٧.١١.٢٠١٧ [١٨:٥‎٩]

    باكو، 7 نوفمبر، أذرتاج

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ 8 نوفمبر تشرين الثاني.

    وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7003 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 8 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ابتداء من الغد
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