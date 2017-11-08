    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    حفل مهيب بمناسبة استخراج الطن المليارين من نفط أذربيجان
    بمشاركة الرئيس إلهام علييف

    ٠٨.١١.٢٠١٧ [١٠:٠٥‎]

    باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

    انطلق في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني اليوم حفل مهيب بمناسبة استخراج الطن المليارين من نفط أذربيجان لدى مركز حيدر علييف وسط العاصمة باكو.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يشارك في الحفل.

    وأضاف أن الرئيس إلهام علييف خاطب المشاركين بكلمة افتتاحية.

    AZERTAG.AZ : حفل مهيب بمناسبة استخراج الطن المليارين من نفط أذربيجان
    بمشاركة الرئيس إلهام علييف
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٧.١١.٢٠١٧ [١٢:٢٠]
    الرئيس الاذربيجاني يلتقي وزير المالية الأفغاني
    ٠٧.١١.٢٠١٧ [١١:٣٢]
    الرئيس الأذربيجاني يلتقي وفد سفراء المهام الخاصة للشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي
    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١٦:٣٠]
    الرئيس إلهام علييف يتعرف إلى عربات قديمة معاد تأهيلها لمترو أنفاق باكو
    ٠٣.١١.٢٠١٧ [١٩:٥‎٦]
    قناة يورونيوز تسلط الضوء على حفل افتتاح سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص
    حفل مهيب بمناسبة استخراج الطن المليارين من نفط أذربيجان بمشاركة الرئيس إلهام علييف