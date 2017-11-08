باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج انطلق في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني اليوم حفل مهيب بمناسبة استخراج الطن المليارين من نفط أذربيجان لدى مركز حيدر علييف وسط العاصمة باكو. وابلغ مراسل أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يشارك في الحفل. وأضاف أن الرئيس إلهام علييف خاطب المشاركين بكلمة افتتاحية.

AZERTAG.AZ : حفل مهيب بمناسبة استخراج الطن المليارين من نفط أذربيجان

بمشاركة الرئيس إلهام علييف

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