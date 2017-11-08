الاحتلال الأرميني ما يبرح يخل بالهدنة بالأسلحة الثقيلة

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

أخلت قوات الاحتلال الأرميني بنظام وقف إطلاق النار 130 مرة خلال اليوم من مختلف اتجاهات خط التماس باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن قوات الاحتلال الأرميني اطلقت النيران من مواقعها في قرية شاوارشاوان محافظة نويمبريان الأرمينية ومرتفعات وقرية باراواكار محافظة ايجيفان الأرمينية على مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية كوحنة قيشلاق محافظة أغصطفا الأذربيجانية وقريتي فرحلي وجعفرلي محافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها في قرى موسسغيخ وتشيناري وأيجيدزور محافظة برد الأرمينية على قرى أغدام وأق بولاق ومونجوقلو وقرالر محافظة طاووس الأذربيجانية ومن مواقعها في مرتفعات محافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الدفاع الأذربيجاني في قرية زمانلي محافظة جدابيك الأذربيجانية.

كما تعرضت مواقع الدفاع الأذربيجاني المقابلة لطلقات نارية عن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة على الأراضي المحتلة الأذربيجانية قرى ومرتفعات كويارخ محافظة تارتار الأذربيجانية وتقيبيكلي وشيخلر وباش قروند وجواهرلي وعابدينلي وأجارلي ويوسف جانلي ومرزيلي محافظة أغدام وكوروباتكينو محافظة خوجاوند وأشاغي اويس علي وقوبو ديلاغارده وقروند وقراخانبيكلي وغورغان وكردلر محافظة فضولي ومهديلي محافظة جبرائيل لفترات متفرقة.

يذكر أن المرحلة الحديثة من نزاع قراباغ الجبلية في عام 1988 مع المطالب الإقليمية لأرمنيا السوفياتية تجاه أذربيجان السوفياتية وجرت الحرب العنيفة بين أرمينيا وأذربيجان في قترة ما بين 1991-1994 حول إقليم قراباغ الجبلية الأذربيجاني وأسفرت هذه الحرب عن احتلال القوات المسلحة الأرمنية 20% من أراضي أذربيجان بما فيها إقليم قراباغ الجبلية و7 محافظات المحيطة بها وهي لاتشين وكلبجار وأغدام وفضولي وجبرائيل وقوبادلي وزنكيلان ونزوح وتشريد أكثر من مليون شخص عن ديارهم. ووضع توقيع اتفاق بيشكيك بشأن وقف إطلاق النار حدا لاستمرار العمليات العسكرية الفاعلة بين الطرفين مع اندلاع اشتباكات بينهما بين الفينة والأخرى.

وتعمل حاليا مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا على تسوية صراع قراباغ الجبلية. تم تأسيس هذه المجموعة في 24 مارس 1992 أثناء اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في هلسنكي. تضم المجموعة أذربيجان وأرمنيا وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبولندا وألمانيا وتركيا وروسيا البيضاء وفنلندا والسويد.

منذ ديسمبر 1996 بدأ معهد الرؤساء المشاركين من روسيا والولايات المتحدة وفرانسا عمله حول تسوية الصراع.

وما زالت أرمينيا تستهين بما صدر عن المجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة عام 1993 من القرارات الأربعة رقم 822 و853 و874 و884 التي تطالب بانسحاب القوات الاحتلال الأرميني الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي الأذربيجانية المحتلة. وبالإضافة إلى ذلك هناك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمعية العامة للاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرها من المنظمات الدولية التي تثبت حقيقة احتلال أراضي أذربيجان مطالبة انسحاب جيش الاحتلال الفوري منها.