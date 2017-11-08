باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج تغلب الجيش الرياضي ضيفه ميل موغان برباعية نظيفة في الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم. وابلغ مراسل أذرتاج أن جماهير المباراة المنظمة على ملعب باكو التدريبي بالعاصمة شهدوا اهداف الجيش الرياضي التي سجلها ابراهيملي في د26 ونور أحمدوف في د67 وتيموروف في د90+1 ود90+2.

AZERTAG.AZ : الجيش الرياضي يتجاوز ميل موغان برباعة نظيفة

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