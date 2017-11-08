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    كاسبيان واقيو: باكو مدينة أنسب للتسوق

    ٠٨.١١.٢٠١٧ [١١:٤١]

    باكو، 8 نوفمبر (أذرتاج).

    قالت المدونة الشهيرة في الموضة آينور كوزيل (كاسبيان واقيو) في تصريحها لموقع www.bakushopfest.com إن باكو مدينة انسب للتسوق الرائع. أقول ذلك بكوني محبة للسفر ومطلعة على آخر مستجدات في عالم الموضة.

    وذكرت المدونة ان الأسعار في مهرجان باكو للتسوق أنسب، وأنواع وأصناف الالبسة متنوعة.

    "كذلك تنظيم المهرجان في مثل هذا الوقت فرصة جميلة للتسوق. حيث اني زرت مهرجان اسطنبول قبل عدة أعوام. كذلك زرت مهرجان اسطنبول قبل أسبوعين. لكن الأسعار المرتفعة فيه خابت أملي. وكتبت هذا في مدونتي"، حسبما قالت آينور كوزيل.

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