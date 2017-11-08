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    صباح يحقق فوزا صعبا على أقصو

    ٠٨.١١.٢٠١٧ [١١:٤٦]

    باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

    تمكن صباح تحقيق فوز صعب على ضيفه أقصو ضمن الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة أقيمت على إستاد قصبة بناء بقيادة الحكم الدولي أقايف حيث شاهد جماهير الطرفين فوز صاحب الأرض صباح بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

    وسجل أهداف صباح محمدوف في د23 وعلي اكبروف في د59 وآلييف في د65 فيما رد عليها علييف في د56 مرماه وأميرجانوف في د90+2.

    AZERTAG.AZ :صباح يحقق فوزا صعبا على أقصو
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    صباح يحقق فوزا صعبا على أقصو صباح يحقق فوزا صعبا على أقصو