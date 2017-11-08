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    الرئيس إلهام علييف يستقبل وفدا من أعضاء منتخب أذربيجان للشطرنج المتوج في بطولة أوروبا

    ٠٨.١١.٢٠١٧ [١٤:٣١]

    باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني اليوم وفدا مؤلفا من أعضاء منتخب أذربيجان للشطرنج المتوج في بطولة أوروبا لكأس الأندية الوطنية.

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل وفدا من أعضاء منتخب أذربيجان للشطرنج المتوج في بطولة أوروبا
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