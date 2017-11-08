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    إخضاع "أوبر" وشركات تاكسي أخرى مملوكة لغير المقيمين لـضريبة "القيمة المضافة"

    ٠٨.١١.٢٠١٧ [١٦:٠٩]

    باكو، 8 نوفمبر (أذرتاج).

    ستخضع "أوبر" وشركات تاكسي أخرى مملوكة للأشخاص غير المقيمين لضريبة "القيمة المضافة".

    أفادت أذرتاج نقلا عن الجمعية الأذربيجانية للبنوك ان الجمعية استضافت في مقرها اجتماع مجموعة الخبراء "في نظم الدفع والقنوات الخدمية البديلة" المعنية بإخضاء "أوبر" وشركات تاكسي اخرى مملوكة للأشخاص غير المقيمين للضريبة.

    وتم توزيع القرار الجديد الصادر عن إخضاء أوبر وشركات تاكسي اخرى مملوكة للأشخاص غير المقيمين بين جميع المصارف وشركات معالجة البطاقة وأجري تبادل الآراء حول موعد استكمال الأعمال الفنية المرتبطة بتسديد ضريبة القيمة المضافة.

    AZERTAG.AZ :إخضاع "أوبر" وشركات تاكسي أخرى مملوكة لغير المقيمين لـضريبة "القيمة المضافة"
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