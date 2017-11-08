باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج وصل وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف إلى عاصمة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية في زيارة رسمية. ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية أن برنامج الزيارة يضم اجتماع الوزير محمدياروف بنظيره الاثيوبي فوركيني قيبيهو ومسؤولين آخرين. كما يلتقي الوزير محمدياروف في أديس أبابا رئيس الاتحاد الإفريقي ومفوضيه على هامش زيارة لمقري الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية الإفريقية للأمم المتحدة.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الأذربيجاني يزور إثيوبيا

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