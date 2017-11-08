بهرام باغيرزاده: على الجميع بذل كل ما في وسعهم لتبليغ مهرجان التسوق

باكو، 8 نوفمبر (أذرتاج).

وصف الممثل بهرام باغيرزاده مهرجان باكو للتسوق بمحور الاعمال المقامة في تطوير السياحة في أذربيجان.

وقال الممثل باغيرزاده في تصريحه لموقع www.bakushopfest.com إن هذا المهرجان الى جانب الفعاليات المهمة الاخرى المقامة في البلد لها اهمية كبيرة لاذربيجان. أصبحت أذربيجان معروفة في أوروبا. وحظيت أذربيجان بشهرة كبيرة بفضل استضافة المباريات والمنافسات والفعاليات العالمية امثال "فورمولا 1" و"ألعاب التضامن الإسلامي" و"مسابقة الأغاني "يوروفيزيون". ومهرجان باكو للتسوق له دور لا يدحض في هذا المجال. سيؤثر المهرجان على تطوير السياحة وريادة الاعمال في البلد. بفضل ترويج المهرجان اعلاميا في روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة يزيد تدفق السياح الى البلد.

لفت باغيرزاده الى مسألة الترويج الاعلامي للمهرجان مشيرا الى ضرورة جلب المواطنين العاملين في مجالات الصحافة والمدونة والرياضة وغيرها اليه فضلا عن الدولة ايضا.

كما أشاد الممثل بالأسعار المناسبة في إطار المهرجان.