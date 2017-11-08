اختتام المراقبة الدولية على خط الجبهة بالأراضي الأذربيجانية المحتلة

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

اختتمت بدون حادثٍ مخالف يذكر فعالياتُ المراقبة الدولية المقامة في جزء من خط الجبهة يمر من خلال أراضي محافظة تارتار الأذربيجانية شبه المحتلة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني الحالي وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية أن المراقبة الدولية أجراها عن الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي ميخائل اولارو ومارتين شوستر فيما سيقوم بالمراقبة في الجانب الأرميني المحتل المقابل من خط الجبهة المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي جينادي بتريكا وأوقنين يوفيج.