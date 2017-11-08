السفير الهندي: مهرجان باكو للتسوق يوفر لتنويع مجال الانتاج

باكو، 8 نوفمبر (أذرتاج).

قال السفير الهندي لدى أذربيجان سانجاي رانان في تصريحه لموقع bakushopfest.com ان تنظيم مهرجان باكو للتسوق يدل على مدى تطور القطاع غير النفطي. لاسيما انه مشروع جيد لزيادة التدفق السياحي الى البلد. واضاف السفير ان تنظيم مثل هذا المهرجان يحتاج الى وجود قدرات اقتصادية كبيرة.

وزاد السفير ان أهمية مهرجان التسوق هي إسهامه في تنويع القطاعات الانتاجية في البلد. تستضيف أذربيجان مهرجان التسوق للمرة الثانية. ويلاحظ ارتفاع عدد السياح الى البلد. كذلك يهتم السياح الهنود بمهرجان باكو للتسوق. كما هو معلوم، نظم في باكو معرض الهند الكبير. واستمتع زوار هذا المعرض بفرص متاحة في هذا المهرجان.