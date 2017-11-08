    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان قدرت على إنشاء إمكانات اقتصادية هائلة على حساب جهد عمال النفط

    ٠٨.١١.٢٠١٧ [١٩:٣٠]

    باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف إن عمال النفط الأذربيجانيين خدموا الشعب الأذربيجاني في جميع الحقب وقد قدرت أذربيجان على حساب جهدهم العظيم في الحقبة المستقلة على إنشاء إمكانات اقتصادية هائلة وإن حرفة عامل النفط حرفة محترمة وشريفة فخورة وكانت دائما وما زالت اليوم.

    ونقل مراسل أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في الحفل المهيب المقام اليوم 8 نوفمبر بمناسبة استخراج الطن المليارين من نفط أذربيجان إن أذربيجان فطرت في العالم استخراج النفط صناعيا عام 1846م حيث كان البلد يضمن الجزء الأساسي من نفط العالم آنذاك معيدا للذاكرة أن عمال النفط في أذربيجان قد استخرجوا أول نفط من البحر في أواسط القرن العشرين لأول مرة في التاريخ.

    وأشاد الرئيس علييف بدور عمال النفط الأذربيجانيين عبر التاريخ مفيدا «انهم قد لعبوا دورا رئيسيا في كشف حقول النفط والغاز جميعها في بحر الخزر في الحقبة السوفياتية كما تعود لهم الخدمة الكبيرة في تنقيب حقول النفط في الاتحاد الروسي أيضا حيث أن هناك في روسيا مناطق سكنية تدعا باكو الثانية وباكو الثالثة التي أطلق عليها أسماءها عمال النفط من أذربيجان كما كانوا يعملون في البلاد الأجنبية. وكل هذا يدل على احتراف عمال النفط الأذربيجانيين.»

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: أذربيجان قدرت على إنشاء إمكانات اقتصادية هائلة على حساب جهد عمال النفط
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.١١.٢٠١٧ [١٦:٢٦]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يزور إثيوبيا
    ٠٧.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٠٦]
    مدريد: وفد أذربيجاني يشارك في مؤتمر دولي مكرس للتضامن الاسلامي
    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١٦:٢٤]
    سفير أذربيجان في إيران يدلي بحديث صحفي لوكالة إرنا
    ٠٦.١١.٢٠١٧ [١٦:٠٨]
    اجتماع تشاوري بمجلس الوزراء مع رؤساء وسائل الإعلام الجماهيرية
    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان قدرت على إنشاء إمكانات اقتصادية هائلة على حساب جهد عمال النفط