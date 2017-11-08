الرئيس إلهام علييف: أذربيجان قدرت على إنشاء إمكانات اقتصادية هائلة على حساب جهد عمال النفط

باكو، 8 نوفمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن عمال النفط الأذربيجانيين خدموا الشعب الأذربيجاني في جميع الحقب وقد قدرت أذربيجان على حساب جهدهم العظيم في الحقبة المستقلة على إنشاء إمكانات اقتصادية هائلة وإن حرفة عامل النفط حرفة محترمة وشريفة فخورة وكانت دائما وما زالت اليوم.

ونقل مراسل أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في الحفل المهيب المقام اليوم 8 نوفمبر بمناسبة استخراج الطن المليارين من نفط أذربيجان إن أذربيجان فطرت في العالم استخراج النفط صناعيا عام 1846م حيث كان البلد يضمن الجزء الأساسي من نفط العالم آنذاك معيدا للذاكرة أن عمال النفط في أذربيجان قد استخرجوا أول نفط من البحر في أواسط القرن العشرين لأول مرة في التاريخ.

وأشاد الرئيس علييف بدور عمال النفط الأذربيجانيين عبر التاريخ مفيدا «انهم قد لعبوا دورا رئيسيا في كشف حقول النفط والغاز جميعها في بحر الخزر في الحقبة السوفياتية كما تعود لهم الخدمة الكبيرة في تنقيب حقول النفط في الاتحاد الروسي أيضا حيث أن هناك في روسيا مناطق سكنية تدعا باكو الثانية وباكو الثالثة التي أطلق عليها أسماءها عمال النفط من أذربيجان كما كانوا يعملون في البلاد الأجنبية. وكل هذا يدل على احتراف عمال النفط الأذربيجانيين.»