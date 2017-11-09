منتجع شاهداغ يبدأ استقبال زواره في الموسم الشتوي

قوصار ، 9 نوفمبر (أذرتاج).

يستعد منتجع شاهداغ الواقع على احضان احد أجمل المواقع الطبيعية في جبال القوقاز في أذربيجان لاستقبال زواره في الموسم الشتوي ابتداء من 16 ديسمبر لعام 2017.

في موسمه الشتوي السادس، يدعو المنتجع ضيوفه للاستمتاع ببرنامج غني بالفعاليات والانشطة الشتوية والرياضية الثلجية وتجارب الطعام اللذيذة في أجواء خيالية تسمح لهم باستعادة الطاقة والحيوية بعيدة عن ضوضاء المدن وضجيج شوارعها.

ويعد المنتجع لعشّاق الرياضات الشتوية برنامجا ترفيهيا غنيا يتضمن رياضة التزلج بانواعها بما فيها ركوب لوح التزلج او التزحلق على المزلجة وعلى سفوح الجبل، رحلة استكشافية بالمركبات الثلجية ، ركوب الدراجات ذات الدفع الرباعي، النهوض الى القمة بالتلفريك والرحلة على الحصان والاستراحة في الحديقة للاطفال ورياضة الرمي والانزلاق بالحبل (زيبلاين)، فرصة الاستمتاع بالطيران المظلي وغيرها من انواع التسلية.

منتجع شاهداغ اكبر منتجع جبلي للتزلج في المنطقة يقع في مساحة تشمل اكثر من ألفي هكتار. يعمل في خدمة السياح منذ عام 2012.