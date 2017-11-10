وزير الخارجية الأذربيجاني يلتقي الخريجين الإثيوبيين من الجامعات الأذربيجنية

باكو، 9 نوفمبر (أذرتاج).

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف مع الطلاب الإثيوبيين الذين تخرجوا من جامعات أذربيجان، على هامش زيارته الى إثيوبيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان محمدياروف قال ان مجال التعليم يلعب دورا خاصا في العلاقات الانسانية المشتركة بين أذربيجان وإثيوبيا مشيرا الى ضرورة تطوير التعاون في هذا المجال.

قال الخريجون الإثيوبيون في اللقاء انهم أنشأوا جسر الصداقة بين البلدين معربين عن شكرهم للجانب الأذربيجاني على الدعم المقدم لهم في الفترات المختلفة. كما اضافوا ان الخريجين يتولون حاليا مناصب عالية في المؤسسات الحكومية المختلفة في إثيوبيا.