تغيرات جينية تؤثر على طول عمر الانسان المصاب بسرطان البنكرياس

باكو، 10 نوفمبر (أذرتاج).

إن البقاء على قيد الحياة خلال الإصابة بسرطان البنكرياس مرتبط بتغيرات في الجينات.

أفادت أذرتاج نقلا عن مجلة "جاما" لأمراض السرطان ان دراسة أجريت على 356 مصابا بسرطان البنكرياس في معهد ويلموت الامريكية للأورام ومركز دانا فارير وبريجهام ومركز سرطان النساء ومعهد ستينفورد للسرطان أثبتت ان التغيرات في الجينات البشرية هي المسئولة عن طول مدة البقاء على قيد الحياة للمرضى المصابين بسرطان البنكرياس. أظهرت الدراسة ان المرضى الذين بقوا لمدة 3 سنوات او اكثر على قيد الحياة حدثت في داخلهم تغيرات جينية.

أخذ العلماء عينات جينية من الخلايا السرطانية والخلايا السليمة الواقعة قربها، ذلك بعد استئصال الأورام من البنكرياس بالعملية الجراحية ووضعوا جيلا جديدا من السلسلة الجينية مستخدمين تلك العينات.

كذلك تم تركيز الاهتمام على نشاط جينات KRAS, CDKN2A, SMAD4 و TP53خلال الدراسة. اتضح ان فرصة البقاء على قيد الحياة بعد العملية الجراحية قليلة للمرضى الذين حدثت في خلاياهم تغيرات لمعظم تلك الجينات او 3 منها على الأقل.